Україна буде відстоювати в Європарламенті збільшення квот на агропродукцію – Микольська

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Додаткові преференції Україні - сигнал єдності європейського співтовариства.

Кінцеве рішення щодо квот на поставку агропродукції в ЄС ще попереду Влад Содель / Апостроф

Уряд України має намір відстоювати необхідність прийняття Європарламентом рішення про збільшення, незважаючи на негативне рішення комітету з міжнародної торгівлі, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, голосування комітету з міжнародної торгівлі є лише проміжним етапом, остаточне рішення приймає Європарламент.

"Тому ми, уряд спільно з Верховної Радою України, президентом України продовжимо роботу з Європарламентом і Єврокомісією та іншими інститутами Європейського Союзу з метою якнайшвидшого прийняття законодавчого пакету про підтримку торговельних преференцій, адже ми працювали і будемо працювати для розширення присутності українських експортерів на європейському ринку", - сказала вона.

Вона додала, що майбутнє голосування в Європарламенті щодо розширення квот надзвичайно важливе для України не тільки з економічної, але і політичної точки зору.

"Українська сторона підкреслює виключно політичну важливість додаткових преференцій як сигналу єдності європейського співтовариства з зусиллями України, які здійснюються в контексті протистояння торговельній, транзитній та фінансовій агресії з боку РФ", - додала вона.

Нагадаємо, комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі 4 травня проголосував проти збільшення квот на імпорт української пшениці, томатів і сечовини.

У вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на ряд товарних позицій з України. Мова йшла про можливості збільшення квоти на кукурудзу — на 650 тис т, пшеницю — 100 тис т, ячмінь — 350 тис т, крупу і оброблене зерно — на 7,8 тис т, овес — 4 тис т, мед — 3 тис т, виноградний сік — 500 т, перероблені томати — 5 тис т.

У березні 2017 року комітет Європарламенту з аграрних питань проголосував проти збільшення квот на зернові та перероблені томати з України.

Згідно з угодою про асоціацію з ЄС Україна може без мит поставляти в Євросоюз 36 товарних позицій у межах затверджених обсягів тарифних квот. Квоти на поставки яловичини становлять 12 тис т, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів — 8 тис т, сухого молока — 1,5 тис т, вершкового масла — 1,5 тис т, яєчних продуктів — 1,5 тис т, яєць — 3 тис т, свинини — 40 тис т.

Обсяги тарифних квот, передбачені автономними торговими преференціями ЄС, по пшениці становили 950 тис т, ячменю — 250 тис т, кукурудзи — 400 тис т, цукру — 20 тис т, меду — 5 тис т, оброблених томатах — 10 тис т, виноградного та яблучному соку — 10 тис т, вівса — 4 тис т, часнику — 500 т.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2017 року Україна повністю вибрала річні квоти на безмитний експорт до ЄС за шістьма категоріями товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, кукурудза.

За оцінками Мінекономіки, Україна увійшла в топ-3 найбільших країн експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу.