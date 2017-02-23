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Угода СОТ про лібералізацію світової торгівлі набула чинності

23 лютого в 07:26

За прогнозами, реалізація договору прискорить зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік.

вто мировая торговля
Правила міжнародної торгівлі стали ліберальнішими
Набула чинності угода країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі (Trade Facilitation Agreement - TFA).

Угода стала чинною у зв'язку з тим, що його ратифікували більше двох третин учасників СОТ, пише DW з посиланням на повідомлення організації.

Глава СОТ Роберту Азеведу очікує, що новий договір стимулює зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік.

Угода прийнято в ході конференції на Балі в 2013 році, передбачає спрощення митних формальностей, згортання субсидій, розширення допомоги країнам, що розвиваються, і полегшення доступу до світових ринків для бідних країн.

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Нагадаємо, що у лютому Україна подала позов в СОТ проти РФ через обмеження транзиту. За оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку РФ. Прямі втрати від обмежувальний заходів Росії склали 0,4 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна почала процедуру оскарження у Світовій організації торгівлі рішення Російської Федерації про введення ембарго на транзит українських товарів через російську територію в напрямку третіх країн.

 

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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