Угода СОТ про лібералізацію світової торгівлі набула чинності

За прогнозами, реалізація договору прискорить зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік.

Правила міжнародної торгівлі стали ліберальнішими

Набула чинності угода країн-членів(СОТ) щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі (Trade Facilitation Agreement - TFA).

Угода стала чинною у зв'язку з тим, що його ратифікували більше двох третин учасників СОТ, пише DW з посиланням на повідомлення організації.

Глава СОТ Роберту Азеведу очікує, що новий договір стимулює зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік.

Угода прийнято в ході конференції на Балі в 2013 році, передбачає спрощення митних формальностей, згортання субсидій, розширення допомоги країнам, що розвиваються, і полегшення доступу до світових ринків для бідних країн.

Нагадаємо, що у лютому Україна подала позов в СОТ проти РФ через обмеження транзиту. За оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку РФ. Прямі втрати від обмежувальний заходів Росії склали 0,4 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна почала процедуру оскарження у Світовій організації торгівлі рішення Російської Федерації про введення ембарго на транзит українських товарів через російську територію в напрямку третіх країн.