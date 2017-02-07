У ЄЦБ попередили Францію, що Fraxit розорить її - FT

Співголова банку пояснив, що буде з французькими зарплатами і заощадженнями, якщо Ле Пен виконає свою обіцянку.

Відмова від євро дуже болюче вдарить по зарплатах і заощадженнях у Франції, попередили в ЄЦБ. wikirecent.com

Лідер французьких радикалів з партії "Національний фронт"пообіцяла вивести Францію з єврозони. Але член виконавчої ради Європейського центрального банку Бенедикт Кюре застеріг, що країна розориться, якщо це зробить.

Про це пише Financial Times. За словами Кюре, Frexit - це вибір "збідніння", який "загрожує робочим місцям і заощадженням французів".

Ле Пен, яка балотується в президенти Франції, закликає провести референдум про виведення країни з єврозони після 18 років членства. А потім перевести 2 трильйони євро зовнішнього боргу в новий французький франк. Але Кюре запевняє, що одразу ж після Frexit борги французьких компаній і домогосподарств підскочать.

"Інфляція, яку більше не буде стримувати ЄЦБ, з'їсть усі ці заощадження, так само як і стабільні доходи, і маленькі пенсії", - поснив один з керівників ЄЦБ.

Він додав, що попри запевняння Ле Пен у тому, що відмова від євро відбудеться "зважено", насправді для Парижа це буде означати взяти на себе ризики, що матиме непередбачувані наслідки.

Раніше видання Bloomberg писало, що розлючений робітничий клас Франції може обрати Ле Пен президентом. Видання нагадує про те, що проти дружини Франсуа Фійона нещодавно була відкрите кримінальне провадження через підозру у незаконному отриманні 500 тисяч євро в часи, коли вона працювала помічником депутата. Союзники кандидата-республіканця бояться, що це посилить у французів відчуття, що Фійон байдужий до труднощів простих людей. А це ставить під загрозу його шанси на перемогу на виборах.