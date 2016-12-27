У січні суд розгляне апеляцію "Газпрому" на штраф від АМКУ

Компанія відмовляється виплачувати штраф та пеню за зловживання монопольним становищем на ринку.

Суд розгляне скаргу "Газпрому" на рішення про стягнення багатомільйонного штрафу gazprom.ru

призначив розгляд апеляційної скарги російського регулятора "Газпром" на стягнення штрафу та пені в розмірі 172 млрд гривень на 18 січня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Українські новини".

В інформаційній довідці суду "Українським новинам" повідомили про те, що розгляд скарги російської компанії на рішення Київського господарського суду про стягнення з "Газпрому" штрафу та пені на користь Антимонопольного комітету України призначено на 9:40 18 січня.

Розглядати апеляційну скаргу буде колегія суддів під головуванням Кароліни Тарасенко.

АМКУ оштрафував російську компанію "Газпром" на 85,966 млрд гривень за зловживання регулятором монопольним становищем на ринку транзиту газу 22 січня цього року.

Повідомлення про необхідність сплати штрафу було направлено "Газпрому" 4 березня. Згідно з цим повідомленням, компанія повинна була сплатити штраф до 4 травня 2016 року.

"Газпром" подав позов у Господарський суд Києва 12 квітня. У ньому компанія просила визнати недійсним попереднє рішення АМКУ (про стягнення 85,966 млрд гривень), але позов не був прийнятий судом до розгляду. Компанія намагалася оскаржити рішення суду про повернення позову без розгляду, однак суди вищих інстанцій визнали це рішення законним.

Восени цього року АМКУ подав позов у Господарський суд Києва про примусове стягнення штрафу та пені.

Пеня для "Газпрому" розраховувалася в розмірі 1,5% від розмірів боргу за кожен день прострочення (близько 1,289 млрд гривень на день). За законом розмір пені не може перевищувати розміру штрафу. У зв'язку з цим АМКУ подав позов про стягнення 85,966 млрд гривень штрафу і 85,966 млрд гривень пені.

Нагадаємо, "Газпром" звернувся в Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою на рішення Київського господарського суду 16 грудня цього року. Господарський суд Києва зобов'язав російську компанію виплатити Антимонопольному комітету штраф і нараховану пеню в розмірі 172 млрд гривень.

Раніше "Газпром" "вкрай здивувався" штрафу від АМКУ і пообіцяв захищатися всіма доступними правовими засобами. Російський монополіст назвав "тиском" рішення про застосування штрафу.