У Саудівській Аравії чекають зростання цін на нафту, але не до 100 доларів

Президент саудівської енергетичної компанії вважає, що ОПЕК зрозумів, що більше не може диктувати ціну.

У Саудівській Аравії чекають зростання цін на нафту через глобальну інфляцію. bloomberg.com

Після минулорічної домовленості ОПЕК скоротити видобуток ціна на нафту почала зростати, і цей процес продовжиться в цьому році. Про це на Всесвітньому форумі в Давосі сказав президент саудівської енергетичної компанії Saudi Aramco Амін Насер.

За його словами, вартість нафти зросла вище 50 доларів, попит лишається стійким, а світова економіка прямує до початку інфляції. Тому зростання вартості бареля продовжиться.

"ОПЕК вивчив урок: ціну формує ринок. Тому ми не можемо сказати, якою буде ціна. Не йдеться про те, що вартість бареля зросте до 90, 100 доларів чи близько до того рівня. Це скаже ринок", - додав він.

Тим часом, нафта торгується різноспрямовано через заяви міністра енергетики Саудівської Аравії, який запевнив, що всі сторони виконують план зі скорочення видобутку.

У той же час, деякі аналітики вважають, що скорочення видобутку приречене на провал у зв'язку з зменшенням попиту на нафту після збільшення цін.

Нагадаємо, що сьогодні в Давосі почався Всесвітній економічний форум. Програма форуму полчила назва "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.