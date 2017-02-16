У рейтингу економічних свобод Україна впала на 166 місце

Білорусь розташувалася на 104 місці, Росія піднялася на 114.
В рейтингу аналізувалися показники 180 країн. При цьому Україна потрапила в розділ "Депресивні економіки світу".
У трійку лідерів рейтингу цього року увійшли: Гонконг, Сінгапур і Нова Зеландія. Четверте і п'яте місця посіли Швейцарія та Австралія.
Крім того, Білорусь піднялася зі 157-го на 104 місце, а Росія - з 153-го місця на 114.
Замикають рейтинг Куба, Венесуела і Північна Корея.
Нагадаємо, у 2016 році в міжнародному рейтингу податкових систем Paying Taxes Україна розташувалася між Болгарією і Барбадосом і посіла 84 місце. При цьому рейтинг податкових систем включав показники 190 країн світу.DT.UA