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У разі НС в енергетиці вугілля вистачить на 40 діб — Укрнэнерго

13 лютого в 16:14

На сьогодні загальні запаси антрацитового вугілля на всіх ТЕЦ складають 842 тисяч тонн.

уголь
У разі надзвичайної ситуації в енергетиці вугілля вистачить на 40 діб
phb.cz /Depositphotos
При введенні надзвичайної ситуації в електроенергетиці, антрацитового вугілля вистачить на 40 діб, після чого можливі відключення, заявив в. о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Станом на сьогоднішній ранок загальні запаси антрацитового вугілля на всіх ТЕЦ, генеруючих компаній складають 842 тисяч тонн", - сказав Ковальчук, передає УНН.

Він також підкреслив, що середньодобове споживання антрацитового вугілля становить близько 30 тисяч тонн і додав, що в разі введення надзвичайного стану споживання такого вугілля може зменшитися приблизно до 20 тисяч тонн на добу.

"При повній відсутності поставок антрацитового палива у нас спільного запасу 842 тисяч тонн в середньому вистачить на 40 діб, але треба вважати, що на різних станціях різний запас вугілля та насправді це значення за антрацитовым станцій коливається від 14 до 100 діб за умови введення надзвичайного стану", - сказав Ковальчук.

Він додав, що коли залишки вугілля будуть зношені, "Укренерго" обмежить споживачів шляхом графіків аварійних відключення електроенергії.

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Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в понеділок, 13 лютого, відбудеться засідання Енергетичного штабу, який повинен оцінити рівень забезпеченості країни енергоресурсами для проходження опалювального сезону.

За матеріалами: УНН
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Теги вугілля споживання відключення запаси ТЕЦ
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