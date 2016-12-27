У НБУ пояснили зростання курсу долара Різдвом і відшкодуванням ПДВ

Курс на міжбанку досяг рівня 26,65 грн/долар. Національний банк оголосив про аукціон з продажу 80 млн доларів.
"Обов'язковий продаж валютних надходжень банки зобов'язані здійснювати на наступний день після отримання валюти. Відповідно, коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним в США і Європі, валютна виручка на рахунки українських банків не надходила, що обмежило обов'язковий продаж валюти 27 грудня", - цитує Пономаренка прес-служба НБУ.
Також він зазначив, що "з іншого боку на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні".
Нагадаємо, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 26 грудня, знизився до 26,35 грн/долар. Торговий оборот склав 136,06 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 338,58 млн доларів.
За даними НБУ, середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 27 грудня, станом на 11:30 знизився до 26,63 грн/долар. НБУ оголосив аукціон з продажу на рекордно високу суму – 80 млн доларів.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,