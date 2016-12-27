У НБУ пояснили зростання курсу долара Різдвом і відшкодуванням ПДВ

Курс на міжбанку досяг рівня 26,65 грн/долар. Національний банк оголосив про аукціон з продажу 80 млн доларів.

Стало відомо, чому долар подорожчав Андрій Товстиженко, DT.UA

Надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку викликаний збігом двох факторів, заявив директор департаменту відкритих ринківСергій Пономаренко.

"Обов'язковий продаж валютних надходжень банки зобов'язані здійснювати на наступний день після отримання валюти. Відповідно, коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним в США і Європі, валютна виручка на рахунки українських банків не надходила, що обмежило обов'язковий продаж валюти 27 грудня", - цитує Пономаренка прес-служба НБУ.

Також він зазначив, що "з іншого боку на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні".

Нагадаємо, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 26 грудня, знизився до 26,35 грн/долар. Торговий оборот склав 136,06 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 338,58 млн доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 27 грудня, станом на 11:30 знизився до 26,63 грн/долар. НБУ оголосив аукціон з продажу на рекордно високу суму – 80 млн доларів.