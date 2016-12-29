У НБУ пояснили новорічну девальвацію відшкодуванням ПДВ та погашенням валютних кредитів

Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов'язаний з націоналізацією Приватбанку, стверджують в НБУ.

У НБУ висунули ще декілька версій, чому долар подорожчав Андрій Товстиженко, DT.UA

Тимчасовийна міжбанківському валютному ринку сформувався під одночасним тиском низки факторів, йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія.

Як зазначив, Чурій, з одного боку, пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12,5 млрд грн. З іншого боку, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

"Водночас наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов'язаний з переходом ПАТ КБ "Приватбанк" у державну власність. Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності", - йдеться в коментарі

По-перше, притік коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПАТ КБ "приватбанк" з 19 грудня. Більш того, період їх відтоку з банку був нетривалий – лише три дні, і після цього повернення коштів населення до фінустанови відновилося. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПАТ КБ "Приватбанк" був компенсований притоком на рахунки юросіб в інших банках коштів за відшкодування ПДВ.

По-друге, на готівковому валютному ринку продаж валюти населення продовжує перевищувати її купівлю. У грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становить 34 млн доларів.

По-третє, підтримка ліквідності обсягом 25 млрд грн, яку Національний банк надав протягом минулого тижня ПАТ КБ "Приватбанк", була лише частково спрямована на покриття відтоків за депозитами, а також - на виконанння банком нормативу обов'язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в державну власність.

"Загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає – ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - заявив Чурій.

Як і раніше, Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями. Протягом поточного тижня Національний банк вже провів два аукціони з продажу іноземної валюти, під час яких задовільнив заявки учасників на загальну суму 144 млн доларів. 29 грудня Національний банк також оголосив про аукціон з продажу іноземної валюти на 100 млн доларів, повідомив заступник голови НБУ.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу, 28 грудня, знизився до 27,00 грн/долар. НБУ в середу виставив на аукціон до 100 млн доларів і продав 96,8 млн доларів, що задовольнило 80,7% попиту, за курсом до 26,93 грн/долар.