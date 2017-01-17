У НБУ пояснили чергове падіння гривні

Пропозиція валюти обмежена у зв'язку з збігом вихідного дня в США і робочого дня в Україні.

Гривня падає під дією ситуативних і сезонних факторів rossandhelen / Depositphotos

На міжбанківському валютному ринку спостерігається переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією під дією ситуативних і сезонних факторів, що, відповідно, впливає на курс гривні , йдеться в коментарі заступника голови НБУ Олега Чурия, опублікованому на сайті регулятора.

Зазначається, що 17 січня 2017 року, пропозиція валюти обмежена, насамперед, у зв'язку із збігом вчора, 16 січня 2017, вихідного дня (в честь Дня Мартіна Лютера Кінга) в США і робочого дня в Україні. Відповідно, відсутність надходжень валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинула на обсяг обов'язкового продажу валютних надходжень сьогодні.

У той же час у НБУ також вказують на інші актуальні фактори: сезонний спад ділової активності, переважно в агросекторі, що відображається в скороченні надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів, і наявність значного гривневої ліквідності компаній-експортерів, які в грудні отримали відшкодування ПДВ на 16 млрд. грн.

Раніше у НБУ пояснили новорічну девальвацію відшкодуванням ПДВ та погашенням валютних кредитів. Як зазначив Чурий, з одного боку, пропозиція валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність необхідності продавати валютну виручку компаніям-експортерам, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12,5 млрд грн. З іншого боку, істотно зріс попит на іноземну валюту з боку учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті в кінці року.

у НБУ пояснили інфляцію 2016 року зростанням тарифів на ЖКП і подорожчанням палива.