У Насірова відмовилися ліквідувати податкову міліцію до створення фінполиції

ГФС отримала роз'яснення від голови парламентського податкового комітету Ніни Южаниной.

Депутати випадково ліквідували податкову міліцію, але вона не збирається припиняти роботу Сергій Білан/Facebook

Перший заступник голови Державної фисальной служби – начальникСергій Білан заявив, що його відомство продовжить свою роботу до прийняття закону про створення фінансової поліції.

"Розчарую тих комбінаторів, які днями вже нафантазували собі глобальні плани, щоб не платити податки, вести тіньовий бізнес. Ми й надалі продовжуємо працювати, захищаючи економічні інтереси держави", – написав Білан на своїй сторінці в Facebook увечері в четвер, 12 січня.

Глава податкової міліції опублікував фотокопію відповіді голови парламентського комітету з питань митної та податкової політики Ніни Южаниной на запит ДФС від 4 січня.

У листі сказано, що згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону про внесення змін до Податкового кодексу для поліпшення інвестиційного клімату (№1797-VIII), виключення з розділу Податкового кодексу розділу про податкову міліцію набуде чинності тільки після прийняття нового закону про створення органу, який її замінить.

"До дня набрання чинності вищевказаного закону, податкова міліція діє у чинному правовому полі, виконує функції, покладені на неї законодавством, і на її діяльність поширюються положення відповідних законодавчих актів", – сказано в документі.

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня.

У зв'язку з цим міністр фінансів Олександр Данилюк пообіцяв ініціювати прийняття закону про створення фінансової поліції найближчим часом.

Нагадаємо, ліквідацію податкової міліції передбачено коаліційною угодою і меморандумом МВФ.

Урядовий законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань, був внесений до Верховної Ради у серпні 2014 року, а вже в листопаді він був відкликаний.

Протягом 2014-2015 років екс-прем'єр Арсеній Яценюк неодноразово анонсував створення СФР та ліквідацію податкової міліції, однак практичних кроків за цим не послідувало.