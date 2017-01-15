У "Нафтогазі" прорахували кризові сценарії скорочення газового імпорту в опалювальний сезон

Для комфортного проходження опалювального періоду Україні необхідно імпортувати 45,5 млн кубометрів газу на добу.
Про це у своїй статті для DT.UA пише Алла Єрьоменко. За її словами, у НАК "Нафтогаз України" прорахували різні варіанти розвитку подій, у тому числі – і найбільш песимістичні.
"Прораховували також прогнозний баланс при нульовому імпорті, при імпорті 18 і 27 млн кубометрів/добу. Картина сумна. У піки січневого споживання добовий дефіцит може становити від 50 до 100 млн кубометрів газу. І тоді запас "підземок" вичерпається удвічі або й утричі швидше. Якщо низькі температури протримаються кілька тижнів поспіль, навіть думати не хочеться, на що змусять піти "Нафтогаз", - зазначила вона.
"Чотири десятки прямих імпортерів і трейдерів ситуацію, на жаль, теж не дуже врятують. Їхній загальний добовий обсяг імпорту газу в десятки разів менший, ніж "Нафтогазу" (30–35 млн кубометрів в останній тиждень). Але це найпесимістичніші сценарії", - підкреслює автор.
Комфортне проходження опалювального сезону, згідно з розрахунками "Нафтогазу", повинен забезпечити імпорт на рівні 45,5 млн кубометрів/добу.
"Проаналізувавши динаміку споживання в піковий період січня 2016-го, (у "Нафтогазі" - ред.) склали прогнозний баланс газу по Україні на період з жовтня 2016 р. по квітень 2017 р. Варто зазначити, що тільки з 5 січня нинішнього року фактичне споживання газу по країні дещо перевищило 48 млн кубометрів/добу. При цьому довелося піднімати з ПСГ близько 70 млн кубометрів/добу, як це було, наприклад, 11 січня. У сховищах при цьому залишилося 11,303 млрд кубометрів. Видобуток та імпорт газу стабільні, попри похолодання і збільшення у зв'язку з цим попиту на газ.", - пише Єременко.
Автор вказує, що незважаючи на запевнення глави "Нафтогазу" в тому, що Україна може закінчити зиму з 8 млрд кубометрів газу в ПСГ, ситуація весь час змушує бути на чеку.
"Запас міцності газотранспортної системи не такий уже й великий. Тож якщо станеться, не дай Боже, серйозна аварія, простору для маневру не так уже й багато", - уклала вона.
Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" очікують від російської сторони провокацій у зв'язку з настанням у Європі і Росії несподівано сильних холодів.
Детальніше про споживання газу в ході опалювального сезону 2016-2017 в Україні читайте у статті Алли Єрьоменко "Непевно. Не тепло?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA