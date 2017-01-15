У "Нафтогазі" прорахували кризові сценарії скорочення газового імпорту в опалювальний сезон

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Для комфортного проходження опалювального періоду Україні необхідно імпортувати 45,5 млн кубометрів газу на добу.

Запас міцності української ГТС сьогодні залишається невеликим utg.ua

При дуже низьких обсягах імпорту газу його добовий дефіцит у піки січневого споживання в Україні може скласти від 50 до 100 млн кубометрів, через що чого запас палива в ПСГ вичерпається в два-три рази швидше.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Алла Єрьоменко. За її словами, у НАК "Нафтогаз України" прорахували різні варіанти розвитку подій, у тому числі – і найбільш песимістичні.

"Прораховували також прогнозний баланс при нульовому імпорті, при імпорті 18 і 27 млн кубометрів/добу. Картина сумна. У піки січневого споживання добовий дефіцит може становити від 50 до 100 млн кубометрів газу. І тоді запас "підземок" вичерпається удвічі або й утричі швидше. Якщо низькі температури протримаються кілька тижнів поспіль, навіть думати не хочеться, на що змусять піти "Нафтогаз", - зазначила вона.

"Чотири десятки прямих імпортерів і трейдерів ситуацію, на жаль, теж не дуже врятують. Їхній загальний добовий обсяг імпорту газу в десятки разів менший, ніж "Нафтогазу" (30–35 млн кубометрів в останній тиждень). Але це найпесимістичніші сценарії", - підкреслює автор.

Комфортне проходження опалювального сезону, згідно з розрахунками "Нафтогазу", повинен забезпечити імпорт на рівні 45,5 млн кубометрів/добу.

"Проаналізувавши динаміку споживання в піковий період січня 2016-го, (у "Нафтогазі" - ред.) склали прогнозний баланс газу по Україні на період з жовтня 2016 р. по квітень 2017 р. Варто зазначити, що тільки з 5 січня нинішнього року фактичне споживання газу по країні дещо перевищило 48 млн кубометрів/добу. При цьому довелося піднімати з ПСГ близько 70 млн кубометрів/добу, як це було, наприклад, 11 січня. У сховищах при цьому залишилося 11,303 млрд кубометрів. Видобуток та імпорт газу стабільні, попри похолодання і збільшення у зв'язку з цим попиту на газ.", - пише Єременко.

Автор вказує, що незважаючи на запевнення глави "Нафтогазу" в тому, що Україна може закінчити зиму з 8 млрд кубометрів газу в ПСГ, ситуація весь час змушує бути на чеку.

"Запас міцності газотранспортної системи не такий уже й великий. Тож якщо станеться, не дай Боже, серйозна аварія, простору для маневру не так уже й багато", - уклала вона.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" очікують від російської сторони провокацій у зв'язку з настанням у Європі і Росії несподівано сильних холодів.

Детальніше про споживання газу в ході опалювального сезону 2016-2017 в Україні читайте у статті Алли Єрьоменко "Непевно. Не тепло?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".