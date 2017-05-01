У "Нафтогазі" хочуть знизити тарифи на транзит по закінченню контракту з "Газпромом"

Тарифи знизять до 10% від нинішньої ціни.

У «Нафтогазі» вирішили знизити ціну транзиту, щоб зробити «Північний потік-2» невигідним Андрій Товстиженко, DT.UA

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія збирається переглянути ціну на транзит по закінченню контракту з "" в 2019 році. З 2020 року ціни можуть зменшитися до однієї десятої від нинішніх, пише DW

Вітренко зазначає, що це зробить транзит значно дешевше, ніж по "Північному потоку-2". "Нафтогаз" хоче зберегти обсяги за своїми транзитними системами, щоб не втратити свого значення для газотранзитної системи Європи.

Нагадаємо, що 24 квітня європейські енергетичні компанії Engie (французька), OMV (австрійська), Royal Dutch Shell (англо-голландська), Uniper і Wintershall (обидві - німецькі) підписали договір з "Газпромом", згідно з яким

Раніше західні компанії відмовилися фінансувати будівництво "Північного потоку-2", і витрати "Газпрому" на реалізацію повинні були збільшитися в 2 рази до $ 1 млрд 750 млн.

Нагадаємо, в грудні Швеція відхилила запит російського "Газпрому" про оренду території порту острова Готланд для зберігання труб для будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що вважає нереальними перспективи побудувати обхідні газопроводи "Турецький потік" і "Північний потік-2" до 2019 року, коли закінчиться транзитний контракт з НАК "Нафтогазом України". Відповідно, так само нереально і припинення транзиту російського газу через Україну в найближчі роки.