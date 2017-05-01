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У "Нафтогазі" хочуть знизити тарифи на транзит по закінченню контракту з "Газпромом"

1 травня в 16:18

Тарифи знизять до 10% від нинішньої ціни.

Нафтогаз
У «Нафтогазі» вирішили знизити ціну транзиту, щоб зробити «Північний потік-2» невигідним
Андрій Товстиженко, DT.UA
Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія збирається переглянути ціну на транзит по закінченню контракту з "Газпромом" в 2019 році. З 2020 року ціни можуть зменшитися до однієї десятої від нинішніх, пише DW.

Вітренко зазначає, що це зробить транзит значно дешевше, ніж по "Північному потоку-2". "Нафтогаз" хоче зберегти обсяги за своїми транзитними системами, щоб не втратити свого значення для газотранзитної системи Європи.

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Нагадаємо, що 24 квітня європейські енергетичні компанії Engie (французька), OMV (австрійська), Royal Dutch Shell (англо-голландська), Uniper і Wintershall (обидві - німецькі) підписали договір з "Газпромом", згідно з яким профінансують "Північний потік - 2" в обсязі 50% від його вартості.

Раніше західні компанії відмовилися фінансувати будівництво "Північного потоку-2", і витрати "Газпрому" на реалізацію повинні були збільшитися в 2 рази до $ 1 млрд 750 млн.

Нагадаємо, в грудні Швеція відхилила запит російського "Газпрому" про оренду території порту острова Готланд для зберігання труб для будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що вважає нереальними перспективи побудувати обхідні газопроводи "Турецький потік" і "Північний потік-2" до 2019 року, коли закінчиться транзитний контракт з НАК "Нафтогазом України". Відповідно, так само нереально і припинення транзиту російського газу через Україну в найближчі роки.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги газ транзит Нафтогаз Росія
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