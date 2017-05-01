У "Нафтогазі" хочуть знизити тарифи на транзит по закінченню контракту з "Газпромом"

Тарифи знизять до 10% від нинішньої ціни.
Вітренко зазначає, що це зробить транзит значно дешевше, ніж по "Північному потоку-2". "Нафтогаз" хоче зберегти обсяги за своїми транзитними системами, щоб не втратити свого значення для газотранзитної системи Європи.профінансують "Північний потік - 2" в обсязі 50% від його вартості.
Раніше західні компанії відмовилися фінансувати будівництво "Північного потоку-2", і витрати "Газпрому" на реалізацію повинні були збільшитися в 2 рази до $ 1 млрд 750 млн.
Нагадаємо, в грудні Швеція відхилила запит російського "Газпрому" про оренду території порту острова Готланд для зберігання труб для будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що вважає нереальними перспективи побудувати обхідні газопроводи "Турецький потік" і "Північний потік-2" до 2019 року, коли закінчиться транзитний контракт з НАК "Нафтогазом України". Відповідно, так само нереально і припинення транзиту російського газу через Україну в найближчі роки.Deutsche Welle (Українська редакція)