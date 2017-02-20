Топ Новини
<
>

У МЕРТ спрогнозували стабільність гривні в 2017 році

20 лютого в 13:02

Згладжувати коливання курсу будуть за рахунок міжнародних резервів.

деньги экономика
У МЄТР очікують стабільність гривні в 2017 році.
zestmarina / Depositphotos
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує значних коливань курсу національної валюти в 2017 році, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Степан Кубів в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, січневий стрибок курсу був зумовлений сезонними чинниками, а для згладжування курсових стрибків у майбутньому у Національного банку України є достатній обсяг міжнародних резервів.

"Це традиційне явище для початку року: падає ділова активність, скорочується експорт агропродукції, яка є джерелом надходження іноземної валюти в Україну. Але Нацбанк згладжував надмірні коливання курсу гривні. І він має достатній обсяг міжнародних резервів, щоб і надалі згладжувати волатильність курсу нацвалюти", - сказав Кубів.

Читайте також: Борг платоспроможних банків перед НБУ зменшився до 22,99 млрд грн

Нагадаємо, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки складе не менше 3% при дефіциті бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 грн за долар. При цьому в Європейської бізнес асоціації прогнозують в 2017 році курс гривні 27,5-28,5 грн за долар.

Міжнародні резерви України за 2016 рік зросли на 17% до 15,5 млрд доларів. Одним з основних джерел їх збільшення стали валютні інтервенції Національного банку.

За матеріалами: УНІАН
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.78
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...