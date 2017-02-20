У МЕРТ спрогнозували стабільність гривні в 2017 році

Згладжувати коливання курсу будуть за рахунок міжнародних резервів.

У МЄТР очікують стабільність гривні в 2017 році. zestmarina / Depositphotos

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує значних коливаньнаціональної валюти в 2017 році, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Степан Кубів в інтерв'ю " УНІАН ".

За його словами, січневий стрибок курсу був зумовлений сезонними чинниками, а для згладжування курсових стрибків у майбутньому у Національного банку України є достатній обсяг міжнародних резервів.

"Це традиційне явище для початку року: падає ділова активність, скорочується експорт агропродукції, яка є джерелом надходження іноземної валюти в Україну. Але Нацбанк згладжував надмірні коливання курсу гривні. І він має достатній обсяг міжнародних резервів, щоб і надалі згладжувати волатильність курсу нацвалюти", - сказав Кубів.

Нагадаємо, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки складе не менше 3% при дефіциті бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 грн за долар. При цьому в Європейської бізнес асоціації прогнозують в 2017 році курс гривні 27,5-28,5 грн за долар.

Міжнародні резерви України за 2016 рік зросли на 17% до 15,5 млрд доларів. Одним з основних джерел їх збільшення стали валютні інтервенції Національного банку.