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У МВФ знову відклали розгляд траншу для України

27 лютого в 19:07

На 6 березня заплановано розгляд підходів до макрофинансового нагляду.

 

мвф
Питання про транш для України відклали на невизначений термін.
sputniknews.com
В порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання подальшого фінансування України відсутня.

Порядок денний розміщена на сайт МВФ.

6 березня 2017 року будуть розглядатися підходи до макрофинансового нагляду.

Нагадаємо, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня.

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У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.

У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.

За матеріалами: DT.UA
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Теги МВФ долар фінансування транш
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