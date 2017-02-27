У МВФ знову відклали розгляд траншу для України

На 6 березня заплановано розгляд підходів до макрофинансового нагляду.

Питання про транш для України відклали на невизначений термін. sputniknews.com

В порядку денному засідань ради директорів, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання подальшого фінансування України відсутня.

Порядок денний розміщена на сайт МВФ.

6 березня 2017 року будуть розглядатися підходи до макрофинансового нагляду.

Нагадаємо, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня.

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У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.

У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.