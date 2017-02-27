У МВФ знову відклали розгляд траншу для України

На 6 березня заплановано розгляд підходів до макрофинансового нагляду.
Порядок денний розміщена на сайт МВФ.
6 березня 2017 року будуть розглядатися підходи до макрофинансового нагляду.
Нагадаємо, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре.
Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня.
У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.
У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.DT.UA