У Мінінфраструктури підтвердили перепідпорядкування "Укрзалізниці" Кабміну

У статут держкомпанії внесли зміни, спрямовані на створення умов для проведення реформи корпоративного управління.

Мініфраструктури позбавили права керувати УЗ Андрій Товстиженко, DT.UA

Кабінет міністрів вивівз підпорядкування Міністерству інфраструктури, доручивши управління держкомпанією уряду, повідомив держсекретар Мінінфраструктури Андрій Галущак.

За його словами, в середу, 18 січня, Кабмін вніс зміни до статуту компанії-перевізника, привівши його у відповідність до норм закону "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування". Згідно із законом, уряд є засновником і єдиним акціонером УЗ.

Галущак зазначив, що ці зміни спрямовані на створення умов для проведення реформи корпоративного управління.

"Відтепер уряд як акціонер зможе швидко приймати ефективні рішення, необхідні для функціонування компанії та реформ", – запевнив держсекретар Мінінфраструктури.

Галущак також повідомив про подальше посилення ролі наглядової ради "Укрзалізниці", як органу управління, який очолює перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

"Міністерство інфраструктури сконцентрується на своїй основній функції - формуванні державної політики у сфері залізничного транспорту, не відволікаючись на вирішення управлінських питань", – зазначив чиновник, підкресливши, що це дозволить сформувати нову законодавчу основу для розвитку і функціонування залізничного транспорту.

"Практика реформування таким чином корпоративного управління НАК "Нафтогаз України" вже показала свою ефективність. Успішним буде і приклад реформи управління ПАТ "Укрзалізниця", - підсумував Галущак.

Раніше про перепідпорядкування "Укрзалізниці" Кабінету міністрів повідомила "Європейська правда" з посиланням на власні джерела в уряді. Рішення одноголосно підтримали всі члени Кабміну. За інформацією видання, пропозицію про внесення змін до статуту компанії з голосу виніс міністр економічного розвитку - віце-прем'єр-міністр Степан Кубів без погодження із профільним міністром, який нібито "втратив вплив".

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що незадоволений роботою менеджменту "Укрзалізниці" , і що той повинен відзвітувати про роботу компанії з травня 2016 року.