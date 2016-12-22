У Міненерго пообіцяли виплатити шахтарям борги по зарплаті до нового року

Затвердження Радою законопроекту №4744 дозволить державі виділити додаткові дотації для вугледобувних підприємств.

Міненерго пообіцяло заплатити шахтарям

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України погасить борги по заробітній платі переддо 1 січня 2017 року, заявив глава Міненерго Ігор Насалик.

Як повідомляє "РБК-Україна", в ході прес-конференції міністр зазначив, що в четвер депутати Ради прийняли законопроект про виділення додаткових коштів для державних вугледобувних підприємств.

"Закон 4744 дав можливість повністю виконати всі зобов'язання перед шахтарями. Тепер можна з упевненістю сказати, що до 1 січня 2017 року будуть погашені всі державні зобов'язання перед шахтарями", – заявив він.

Законопроект №4744 "Про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо державної підтримки державних вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції") був прийнятий Верховною Радою 22 грудня. За відповідне рішення проголосували 253 депутати.

Ухвалений закон передбачає додаткове виділення 450 млн грн дотацій державним вугледобувним підприємствам.

У листопаді шахтарі державної шахти №10 "Нововолинська" (Волинська область) оголосили голодування на знак протесту у зв'язку з невиплатою заробітної плати, заборгованість з якої становить три місяці.