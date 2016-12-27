У МЕРТ очікують зростання держоборонзамовлення на 10-20% у 2017 році

Державні замовники завершують обробку своїх замовлень для підприємств ОПК на наступний рік.

У 2017 році обсяг держоборонзамовлення має зрости щонайменше на 10% Василь Артюшенко, DT.UA

В 2017 році обсяг державногоУкраїни зросте на 10-20% порівняно з нинішнім роком, заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

"Зараз завершується обробка всіма державними замовниками, які замовляють держоборонзамовлення. Я думаю, це буде рівень більший, (ніж у 2016 році – ред.), десь 10-20% збільшення державного оборонного замовлення", – цитує його лову УНІАН.

У липні заступник секретаря РНБО України Олександр Литвиненко заявляв, що найближчим роки масштабне переозброєння української армії неможливе через дуже скромні фінансові можливості України.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає видатки на силовий блок в тому ж обсязі, що і в поточному році – на рівні 5% від ВВП, в тому числі на оборону - до 3% ВВП.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2017 рік Верховна рада України прийняла на нічному засіданні 21 грудня.