У мерії Києва допускають відключення опалення в середині березня

Основним фактором для прийняття рішення буде збереження тенденції потепління.

Опалення в Києві можуть скоро відключити.

Якщо тенденція потепління в Києві збережеться, то опалення буде відключено в середині березня, заявив глава апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"Якщо така температурна тенденція буде зберігатися, то в середині березня опалення може бути відключено", - сказав Бондаренко, передає 44.ua.

Нагадаємо, що загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед компанією "Київенерго" з початку 2017 року зросла на 19%, або 896,8 мільйони гривень, і станом на 1 лютого перевищила 4,736 мільярда гривень. Споживачі Шевченківського і Печерського районів є найбільшими боржниками "Київенерго", їх заборгованість на 1 лютого склала 612,9 мільйона гривень та 408,6 мільйони гривень відповідно.

Раніше комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма заявив, що столичним жителям не варто очікувати зниження нарахувань за тепло, спожите в січні, оскільки підстав для перерахунку немає.

Повідомлялося також, що українські сім'ї, які скористаються програмою створюваного Фонду в Україні енергоефективності теплової модернізації житлових будинків, в перспективі зможуть економити на опаленні та гарячій воді до 60% коштів. Про це у своїй статті для ZN.UA пише віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

Детальніше про запуск в Україні Фонду енергоефективності читайте у статті Геннадія Зубка "Тепла реформа: перевірка України на зрілість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".