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У "ЛНР" оголосили російський рубль офіційною грошовою одиницею

27 лютого в 18:06

"ЛНР" розраховують на стабілізацію фінансово-грошової системи.

рубль курс рубля_2
У "ЛНР" визначилися з валютою.
Pixabay
Основною грошовою одиницею в самопроголошеній "Луганській народній республіці" з 1 березня 2017 року стане російський рубль. Відповідну постанову №67/17 опубліковано 21 лютого на сайті Ради міністрів "ЛНР".

"Рада Міністрів Луганської Народної Республіки постановляє: 1.Встановити, що основною грошовою одиницею на території Луганської народної республіки є російський рубль", - йдеться в документі.

У постанові зазначається, що рубль стає офіційною грошовою одиницею "з метою вжиття заходів щодо стабілізації фінансово-грошової системи, а також у зв'язку із здійсненням фінансових операцій на території Луганської народної республіки переважно в російських рублях".

Постанова набирає чинності з 1 березня 2017 року.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" урядом Російської Федерації. За інформацією спецслужби, "бюджетом ЛНР" на перший квартал поточного року передбачено надходження понад одинадцяти мільярдів рублів (понад 5 млрд грн).

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Повідомлялося також, що ватажки ОРДЛО вимагають від Києва до першого березня зняти транспортну блокаду тимчасово окупованих територій Сходу України.

 

 

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги ЛНР Росія рубль гроші фінанси
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