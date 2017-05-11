У Кривому Розі зупинили роботу шахти Абрамовича

Шахтарі вимагають підвищення зарплати.

Шахтарі Кривого Рогу страйкують в шахтах, вимагаючи підвищення зарплати Fesenko / Depositphotos

Адміністрація рудника "Євраз Суха Балка" (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) зупинила роботу своїх шахт для уникнення ПП, повідомили в прес-службі "Євраз-Україна".

Наголошується, що близько 300 гірників шахт "Ювілейна" та ім. Фрунзе відмовилися піднятися на поверхню, вимагаючи підвищення заробітної плати.

"Страйк загрожує працездатності підприємства, є ризик травмування людей. Тому прийняли рішення призупинити всі види робіт, крім необхідних", - пояснили в адміністрації підприємства.

Вчора адміністрація рудника зустрілася з протестувальниками, керівники підприємства пообіцяли переглянути рівень заробітної плати. Але на даний момент переговори тривають, констатували в прес-службі.

Адміністрація "Євраз Суха Балка" пообіцяла протестуючих з 1 травня підвищити зарплати на 12%, проте гірники погоджуються на не менш 20% і подальше поетапне підвищення на 30% до серпня. Вони продовжують перебувати на глибині 1,343 тис. м.

Нагадаємо, у Кривому Розі страйкують шахтарі трьох підприємств – "Криворізького залізорудного комбінату" (КЗРК), ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" і рудника ПАТ "Євраз-Суха Балка", вимагаючи підвищення зарплати.

Рудник "Євраз Суха Балка" - одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. До складу підприємства входять шахти "Ювілейна" та ім. Фрунзе.

"Євраз-Суха Балка" спеціалізується на видобутку та виробництві товарної залізної руди, до якої відносять агломераційного руду (вміст заліза 56-60%) і доменну руду (47% - 50%). Входить до групи Evraz (РФ).

Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства в Росії, США, Італії, ПАР та Україні.

Найбільші бенефіціари групи: Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.