У "Київенерго" поскаржилися на невиплату державою 500 млн грн субвенцій та боргів по субсидіях

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Держава та державний "Нафтогаз" активно наживаються на субсидіях, заявив комерційний директор підприємства.

У січні "діра" в балансі "Київенерго" по субсидіях і пільгах може зрости до 700 млн грн КМДА

Борг держави перед ПАТ "Київенерго" по субвенціях, пільгах та субсидіях на сьогодні досяг суми в 500 млн грн, заявив в коментарі для DT.UA комерційний директор підприємства Євген Бушма.

За його словами, в результаті несвоєчасного нарахування виділених підприємству коштів, на балансі "Київенерго" утворилася "діра" за частину жовтня і листопад.

"Зараз, через несвоєчасні субвенції та борги держави перед нами з оплати пільг і субсидії, у наc утворилася діра в півмільярда за частину жовтня і листопад.", – зазначив він.

Бушма також зазначив, що найактивніше на субсидіях сьогодні наживається державний "Нафтогаз".

"Основний "олігарх", що наживається на субсидіях — держава і державний "Нафтогаз". Наприклад, у середу ми одержали оплату на 20 млн грн пільг і субсидій, з яких від 80 до 90–95% транзитом іде в "Нафтогаз". І в грудні ніяких перспектив по 100% розрахунку держави за пільги і субсидії немає, тому що, вибачте, гроші в бюджеті закінчилися. Ця "діра" у нас буде мінімум у 700 млн грн, тільки за оплату держави на нашу адресу по пільгам і субсидіям", – уклав він.

Раніше Юлія Самаєва у своїй статті для DT.UA писала, що уряд готовий запустити монетизацію субсидій для теплогенеруючих підприємств і скасувати клірингові розрахунки між НАК "Нафтогаз України" і теплопостачальниками, не створивши попередньо механізмів урахування реального споживання, прозорого тарифоутворення та верифікації одержувачів субсидій, що ставить реформу енергетичної сфери "з ніг на голову".

Читайте інтерв'ю DT.UA з керівниками газо - та теплопостачальних компаній, присвячені складнощам оплати комунальних послуг, в матеріалі Алли Єрьоменко "Як не стати безхатьком" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".