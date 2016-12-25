Топ Новини
<
>

У "Київенерго" поскаржилися на невиплату державою 500 млн грн субвенцій та боргів по субсидіях

25 грудня в 15:14

Держава та державний "Нафтогаз" активно наживаються на субсидіях, заявив комерційний директор підприємства.

Киевэнерго1
У січні "діра" в балансі "Київенерго" по субсидіях і пільгах може зрости до 700 млн грн
КМДА
Борг держави перед ПАТ "Київенерго" по субвенціях, пільгах та субсидіях на сьогодні досяг суми в 500 млн грн, заявив в коментарі для DT.UA комерційний директор підприємства Євген Бушма.

За його словами, в результаті несвоєчасного нарахування виділених підприємству коштів, на балансі "Київенерго" утворилася "діра" за частину жовтня і листопад.

"Зараз, через несвоєчасні субвенції та борги держави перед нами з оплати пільг і субсидії, у наc утворилася діра в півмільярда за частину жовтня і листопад.", – зазначив він.

Бушма також зазначив, що найактивніше на субсидіях сьогодні наживається державний "Нафтогаз".

"Основний "олігарх", що наживається на субсидіях — держава і державний "Нафтогаз". Наприклад, у середу ми одержали оплату на 20 млн грн пільг і субсидій, з яких від 80 до 90–95% транзитом іде в "Нафтогаз". І в грудні ніяких перспектив по 100% розрахунку держави за пільги і субсидії немає, тому що, вибачте, гроші в бюджеті закінчилися. Ця "діра" у нас буде мінімум у 700 млн грн, тільки за оплату держави на нашу адресу по пільгам і субсидіям", – уклав він.

Читайте також: У Департаменті Європейської соціальної хартії здивовані української моделлю надання субсидій

Раніше Юлія Самаєва у своїй статті для DT.UA писала, що уряд готовий запустити монетизацію субсидій для теплогенеруючих підприємств і скасувати клірингові розрахунки між НАК "Нафтогаз України" і теплопостачальниками, не створивши попередньо механізмів урахування реального споживання, прозорого тарифоутворення та верифікації одержувачів субсидій, що ставить реформу енергетичної сфери "з ніг на голову".

Читайте інтерв'ю DT.UA з керівниками газо - та теплопостачальних компаній, присвячені складнощам оплати комунальних послуг, в матеріалі Алли Єрьоменко "Як не стати безхатьком" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Нафтогаз Київенерго субсидії
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
1 коментар
  • Alex Dolin Сегодня, 18:00 Уже трудно разобраться кто врет. Рева каждый день заявляет - деньги есть на субсидии! Еще год эта винницкая банда нами поуправляет и Украина превратится в голодную резервацию в центре Европы. О какой-то государственности уже говорить будет поздно... Відповісти Цитувати Поскаржитись
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини