У "Газпромі" відзвітували про рекордні обсяги поставки газу "Північним потоком"

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В даний момент обсяг завантаження "Північного потоку" в перерахунку на рік перевищує проектні обсяги газопроводу на 10%.

Російський "Північний потік" працює на всю потужність gazprom.ru

Російський "" три дні поспіль фіксує рекордні обсяги поставок "Північним потоком", які досягли показника в 165,2 млн куб. м. на добу.

"В умовах підвищеного попиту на газ в Європі "Газпром" три дні поспіль — 4, 5 і 6 січня — фіксує новий рекордний обсяг постачання газу "Північним потоком" — 165,2 мільйона кубічних метрів на добу", - цитує "Прайм" повідомлення прес-служби компанії.

Наголошується, що з початку 2017 року добовий обсяг експорту газу зріс. 1 січня він досяг показника в 160,75 млн куб. м., а потім планомірно збільшувався.

"2, 3 і 4 січня цей показник щодня збільшувався — постачання склали, відповідно, 161, 163,1 і 165,2 мільйона кубічних метрів на добу", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що в даний момент обсяг завантаження "Північного потоку" в перерахунку на рік перевищує проектні обсяги газопроводу на 10%.

В кінці 2016 року "Газпром" знизив на 9% тиск газу на вході в газотранспортну систему (ГТС) України.