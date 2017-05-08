У "Газпромі" відзвітували про початок будівництва "Турецького потоку"

Роботи по укладанню здійснює судно Audacia компанії Allseas.

Будівництво "Турецького потоку" розпочалося

Біля російського узбережжя 7 травня почалося будівництво газопроводу "", йдеться в повідомленні прес-служби російського "Газпрому".

Зазначається, що укладання здійснює судно Audacia компанії Allseas, яка виступає підрядником будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу. Будівництво газопроводу в глибоководній частині Чорного моря буде вести трубоукладальне судно Pioneering Spirit.

За словами голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера, проект реалізується у відповідності з планом і буде завершений до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що в лютому президент Путін підписав закон про ратифікацію угоди РФ і Туреччини про будівництво газопроводу "Турецький потік".

Раніше екс-посол України в Турецькій Республіці Сергій Корсунський у статті для DT.UA писав, що угода про створення газопроводу "Турецький потік", досягнута між Туреччиною та РФ, не гарантує швидкого початку будівельних робіт, а тим більше – його запуску до кінця 2019 року, на який розраховують в "Газпромі".

Нагадаємо, 10 жовтня Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу "Турецький потік". 2 грудня угоду було ратифіковано парламентом Туреччини.

Російський "Газпром" і турецька компанія Botas підписали Меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу "Турецький потік" ще 1 грудня 2014 року. Планується, що газопровід пройде 660 км в старому коридорі "Південного потоку" і 250 км в новому коридорі в напрямку європейської частини Туреччини. Передбачається, що постачання газу по першій нитці газопроводу будуть цілком призначені для турецького ринку.

Читайте про перспективи створення "Турецького потоку", а також про політичні наслідки продажу частини російської "Роснефти" іноземцям у статті Сергія Корсунського "Швейцарський прорив Кремля" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".