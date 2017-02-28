У "Газпромі" назвали нову ціну на газ для Європи

Російський газ для Євросоюзу може подорожчати.

Росіяни хочуть продавати в ЄС газ вже дорожче Nightman1965 / Depositphotos

У російській компанії "Газпром" розраховують, що зможуть в 2017 році продавати газ для Євросоюзу за ціною 180-190 доларів за тисячу кубометрів, у той час як у минулому році середня ціна за той же обсяг становила 167 доларів.

"Діапазон цін (експортних цін на газ в Європі — ред.) в 2017 році буде становити 180-190 доларів за тисячу кубометрів", — сказав заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, виступаючи на Дні інвестора "Газпрому" в Сінгапурі, пише РИА "Новости".

Як повідомляється, у 2016 році "Газпром" збільшив обсяг поставок природного ресурсу в так зване "далеке зарубіжжя" на 12,5% — більш ніж до 179,3 мільярда кубометрів, тим самим побивши історичний максимум.

Нагадаємо, що в 2016 році Україна забезпечила потреби в імпортованому природному газі виключно за рахунок поставок з Європи.

Як пише директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль у своєму матеріалі для DT.UA, у 2016 році Україна вперше повністю відмовилася від імпорту газу з Росії. Основний ресурс імпортного газу Україна отримувала з Словаччини, на яку припало 9 з 11 млрд кубометрів. Ще по 1 млрд кубометрів Україна імпортувала з Угорщини та Польщі.

"Такий рішучий крок з боку "Нафтогазу" був продиктований відразу декількома факторами. У першу чергу, відмова пов'язана із неврегульованими питаннями взаємовідносин між компаніями ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", – зазначає автор.

Детальніше про функціонування ринку газу в умовах нового законодавства, структуру імпорту та споживання читайте в матеріалі Геннадія Кобаля "Газовий ринок під тиском реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".