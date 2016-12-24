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У "допрацьованому" проекті держбюджету-2017 витрати зросли на 16,5%, а доходи – на 20%

24 грудня в 11:05

Дохідна та видаткова частини держкошторису на 2017 рік не співвідносяться з прогнозним показником номінального ВВП.

Бюджет
У підсумковому проекті бюджету на 2017 рік серйозно збільшили дохідну і видаткову частини
У підсумковому варіанті держбюджету на 2017 рік державні витрати збільшилися на 16,5%, а доходи – на 20%, при незмінному макропрогнозі зростання української економіки.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, враховуючи досвід попередніх років, сподіватися на те, що прогноз був зроблений "із запасом", не доводиться.

ісля підготовки документа до другого читання в ньому рівною мірою збільшилися як доходи, так і видатки за незмінного макропрогнозу — зростання ВВП у 3–4%, інфляції у 8, рівня безробіття у 8,6%, прогнозного рівня держборгу в 66,8% ВВП. Припустити, що прогноз було зроблено "із запасом", не дозволяє досвід минулих бюджетних років.", - йдеться в статті.

Самаєва вказує, що в допрацьованому варіанті державної статті кошторису доходів і витрат остаточно відірвалися від прогнозного показника номінального ВВП.

кщо в урядовій версії проекту держкошторису доходи, видатки й номінальний ВВП ще якось перегукувалися, то в "доопрацьованому" його варіанті доходи як за помахом палиці Діда Мороза зросли на 20%, видатки — на 16,5% (при незмінному прогнозному показнику номінального ВВП)", - підкреслює автор.

Як зазначає Самаєва, пропонуючи дані цифри, держава нібито робить ставку на детінізацію економіки, яка в новому році може так і не відбутися.

удіть самі. За оцінками уряду, підвищення мінімальної заробітної плати збільшить податкові надходження до бюджету на 9,5 млрд грн. Зокрема, очікується, що приплив ПДФО збільшиться на 5,5 млрд грн. Але для бізнесу підвищення МЗП — шок, і як він відреагує на це нововведення, сказати складно. У держбюджеті було закладене зниження податку на прибуток підприємств на 3 млрд грн, але після тривалих торгів за видаткову частину (про які нижче) суму надходжень було знову збільшено, і не на 3 млрд, а на 3,6 млрд. Але ж бізнес може не лише втратити прибуток, збільшивши видатки на фонд оплати праці, але й скоротити штат, а може й зовсім закритися або піти в "тінь", - підкреслює оглядач.

На думку Самаєвої, незважаючи на обіцянки формувати кошторис виходячи з потенційних доходів, Мінфін все одно сконцентрувався на видатковій частини, підкріплюючи її ненадійними джерелами надходжень.

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Нагадаємо, Верховна Рада України на нічному засіданні 21 грудня затвердила у другому читанні та в цілому державний бюджет України на 2017 рік.

За прийняття бюджету проголосували 274 народних депутати, проти були 37 парламентарів, утрималися 35.

Детальніше про затверджений Верховною Радою бюджет на 2017 рік читайте у статті Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги прогноз ВВП бюджет
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