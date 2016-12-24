У держбюджет-2017 закладено зниження ренти на видобуток нафти

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86% української нафти видобуває ПАТ "Укрнафта", 40% акцій якої належить компаніям групи "Приват".

У держбюджеті на наступний рік враховано інтереси українських нафтовидобувачів OilNews

Затверджуючи державний, депутати схвалили значне зниження ренти на видобуток нафти, проте відмовилися підтримати стимулюючу ренту у 12% для видобутку газу на нових свердловинах, необхідну для розвитку галузі.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. Як зазначає автор, ренту на видобуток знижено на 16% для покладів з глибиною залягання до 5 км, і на 7% - для покладів на глибині понад 5 км.

"D останні роки рента на видобуток нафти становила 45% з покладів глибиною до 5 км і 21% — при глибині залягання понад 5 км. Народні депутати знизили ренту на нафту до 29 і 14% відповідно. При цьому не підтримали стимулюючої 12-відсоткової ставки для видобутку газу на нових свердловинах і зниження ренти на видобуток газового конденсату", - зазначає вона.

З точки зору Самаєвої, подібні рішення приймалися депутатами в інтересах власників ПАТ "Укрнафта", 40% акцій якої володіють компанії з групи "Приват".

"Усе просто: 86% усієї нафти видобуває ПАТ "Укрнафта", 40% акцій якої належить компаніям з групи "Приват", а 75% газового конденсату — державна "Укргазвидобування"… У підсумку бюджет може недоодержати порядку 1,7 млрд грн", - відзначає оглядач.

Автор, при цьому, зазначає, що за підсумками прийняття бюджету сьогодні складно сказати, чи проголосована поправка, що надає приватним компаніям пільгову норму у 2% при розробці важкодоступних родовищ.

Нагадаємо, Верховна Рада України на нічному засіданні 21 грудня затвердила у другому читанні та в цілому державний бюджет України на 2017 рік.

За прийняття бюджету проголосували 274 народних депутата, проти були 37 парламентарів, утрималися 35.

Детальніше про затверджений Верховною Радою бюджет на 2017 рік читайте у статті Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".