У державному бюджеті США на 2018 рік передбачать виділення допомоги Україні

Російську агресію необхідно зупинити – конгресмен.

США продовжать фінансово підтримувати Україну Уряд США має намір передбачити в державному бюджеті на 2018 рік виділення фінансової допомоги Україні, заявив голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол.

"Те, що відбувається в Україні, впливає на весь світ. Якщо ми не зупинимо містера Путіна і російську агресію тут (в Україні – ред.), то вона пошириться всюди", - сказав Маккол в ході зустрічі делегації членів Конгресу США з прем'єр-міністром України.

Він зазначив, що США підтримують Україну з самого початку агресії Росії і готові продовжувати підтримку, в тому числі і матеріально, і в питаннях постачання летальної і нелетальної зброї.

"Ми будемо розглядати виділення бюджетних асигнувань цього регіону в 2018 році", - сказав Маккол.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 5 травня підписав проект закону про державний бюджет США на 2017 фінансовий рік, в якому передбачено $ 560 млн фінансової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту у Вашингтон обговорював можливість залучення США до нормандскому формату.