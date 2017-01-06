Топ Новини
<
>

У Австрії порахували збитки ЄС від санкцій проти Росії

6 січня в 10:39

Однак експерти зауважили, що і без них обсяг експорту європейський товарів на російський ринок суттєво скоротився б.

санкции
ЄС втратив 17,6 мільярдів євро у 2015 році через санкції.
cont.ws
 Євросоюз у 2015 році втратив 17,6 мільярдів євро через запровадження санкцій проти Росії після того, як вона окупувала Крим і частину Донбасу.

Як повідомляє Deutsche Welle, такого висновку дійшли експерти Австрійського інституту економічних досліджень, які провели оцінку на замовлення міністерства економіки Австрії. Вони також зауважують, що санкції призвели до скорочення 400 тисяч робочих місць по всьому ЄС.

Однак, економічний тиск на Росію через агресію проти України все одно не першочергова причина скорочення обсягів торгівлі з РФ. На них припадає лише 44% зниження торговельних показників. Головний же чинник - слабкість економіки Росії. Тож навіть без запровадження обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту до РФ склали б 22 мільярди євро.

Читайте також: Опитані Bloomberg економісти напророкували пом'якшення санкцій проти РФ у 2017 році

Нагадаємо, що в грудні ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку.  Санкції, введені ЄС в 2014 році у відповідь на анексію Криму та збройну агресію РФ у Донбасі, передбачають скорочення співпраці з Росією у сфері фінансів, оборони та енергетики.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
Читайте також
Теги Росія економіка Австрія санкції
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини