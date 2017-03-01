У 2017 році уряд припинив фінансування української космічної програми – експерт

У найближчі роки в Україні може не знайтися навіть формальних підстав для державного фінансування космосу.

Український науковий космос залишився без державного фінансування

У нинішньому році уряд фактично повністю припинило фінансування наукової космічної програми України, виділивши на неї символічну суму 29 млн грн, в той час як Державне космічне агентство України (ДКАУ) заморозило всі поточні та перспективні наукові проекти.

Про це у своїй статті для DT.UA пише директор Інституту космічних досліджень, член-кореспондент НАН України Олег Федоров. За його словами, ситуацію в державному управлінні вітчизняним космосом можна охарактеризувати як системну кризу: в космічному агентстві вже третій рік постійно змінюють очільників; все ще не вирішено питання з керівником провідного підприємства космічної промисловості України – ДКБ "Південне"; зависла підготовка Загальнодержавної космічної програми на наступні п'ять років.

Автор вказує, що в найближчі роки може не знайтися навіть формальних підстав для державного фінансування космосу.

"Ситуація склалася така: верхам незрозуміло, хто і як виходитиме з нинішнього становища, і тому вирішено бюджетне фінансування припинити. Точніше, нинішнього року на космічну програму передбаченосимволічну суму (29 млн грн), а ДКАУ заморожує всі поточні й перспективні наукові проекти. Може, це і є втілення державної мудрості — не час у нинішніх умовах фінансувати наукові розвідки. Тим більше що компетентні органи досі ще розбираються з невдачами великих проектів, бразильського космодрому та супутника зв'язку. Ось розберуться й вирішать, чого саме ми потребуємо і скільки слід витрачати бюджетних грошей на космос", – йдеться в статті.

На думку Федорова, дана політика є непродуктивною, оскільки зазначені проблеми не вирішаться самі собою, а нинішні досягнення без фінансування можуть зійти нанівець. У той же час, від збереження і розвитку сьогоднішніх розробок українських вчених залежить здатність країни в перспективі забезпечити свою безпеку та модернізацію.

Автор, при цьому, зазначає, що фінансування наукового космосу в Україні ніколи не відрізнялося обгрунтованістю.

"Це не про те, що грошей у бюджеті мало, це знову про осмисленість. Ніколи за роки незалежності бюджет космічної програми не відповідав вартості замовленої продукції. Тобто у програмі — автомобіль, а в бюджеті — колеса. Ще незле, коли четверо, зазвичай — двоє з половиною. Усі суми в бюджеті породжені міркуваннями прецеденту, тобто прив'язані до фінансування 1993 р. з певними коефіцієнтами.".

"2016 р. приніс новацію, — кошти виділено наприкінці листопада й оголошено змагання, хто встигне укласти контракти і витратити гроші до 20 грудня. Не всі виявилися переможцями, частину грошей повернули до бюджету, а процес перегонів слугуватиме корисною інформацією для подальших розглядів. Але вершиною слід визнати 2017 р., коли 29 млн грн виділені, очевидно, на осягнення прихованого смислу у вітчизняному бюджетному процесі", – уклав він.

Детальніше про ситуацію в космічній галузі України читайте в статті Олега Федорова "Зяючі висоти космічних досліджень" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".