У 2016 році заборгованість українців за послуги ЖКГ зросла більш ніж у 2 рази

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В той же час, за перше півріччя минулого року уряд через субсидії "переплатив" за газ 11 млрд грн.

Борги українців за комунальні послуги стрімко ростуть

За минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послугзбільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, на сьогодні борг населення за послуги ЖКГ перевалив за 23 млрд грн.

"На кінець грудня 2016-го заборгованість населення за централізоване опалення й гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання — 6,4 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій — 2,4 млрд, централізоване водопостачання — 1,5 млрд, вивезення побутових відходів — 0,4 млрд, електроенергію — 3,3 млрд грн. Разом — 23,4 млрд грн боргів. Звичайно, ця сума виникла не за рік, але тільки за 2016-й "накопичилося" 12,5 млрд, тобто заборгованість зросла більш як удвічі", - йдеться в статті.

Як вказує Самаєва, в той же час, за підсумками першого півріччя 2016 року, держава через неадекватні норми споживання та субсидії "переплатила" за газ 11 млрд грн.

"Суми порівнянні, відмінність лише в тому, що борги населення — це живі гроші, які треба витягнути із сімейних бюджетів, а "переплати" держави — це взаємозаліки між постачальниками… і хто там рахує ці "копійки", - підсумовує автор.

7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".