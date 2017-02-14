У 2016 році Україна купила товарів майже на 3 млрд доларів більше, ніж продала

Експорт товарів скоротився на 4,6% або на 1,764 млрд доларів.

Імпорт значно перевищив експорт.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в 2016 році становило 2,886 мільярди доларів, тоді як у 2015 році воно було позитивним у розмірі 610,7 мільонів доларів, повідомила прес-служба Державної служби статистики.

Згідно з оцінками служби, у 2016 році експорт товарів скоротився порівняно з 2015 роком на 4,6% (на 1,764 мільярд доларів) - до 36,363 мільярдів доларів, імпорт збільшився на 4,6% (на 1,732 мільярд доларів) - до 39,249 мільярдів доларів.

У результаті коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 (у 2015 році - 1,02). Держстат уточнює, що в 2016 році зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу.

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Нагадаємо, Україна в січні збільшила експорт м'яса птиці на 50%, свинини – на 31%. Експорт аграрної продукції з України в ЄС в 2016 році виріс на 1,6%. Також у січні Україна наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 71,9%.