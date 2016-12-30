У 2016 році держоргани передали у розпорядження ФДМ всього 10% активів, що підлягають приватизації

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Сьогодні ФДМ продає лише те, що нікому не потрібно.

Процедуру передачі активів ФДМ слід спростити Андрій Товстиженко

За минулий рік державні структури зуміли передати в розпорядження Фонду держмайна всього 10% активів, які планувалося приватизувати, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, на сьогоднішній день процес передачі об'єктів фонду може займати до восьми місяців. В окремих випадках, передача може затягуватися на роки.

"Міністерство аграрної політики і продовольства, наприклад, уже рік у процесі передачі аграрних підприємств фонду, і дотепер нічого не передали. Мінекономрозвитку з 80 об'єктів передало аж сім. А Мінінфраструктури — чотири з 32. Загалом держоргани за рік віддали в розпорядження ФДМ лише 10% від усього, що планувалося продати", - зазначає автор.

Самаєва вказує, що така ситуація дуже вигідна тим, хто "годується" з державних об'єктів і тому чинить опір їх продажу, залучаючи до затягування процесу приватизації "своїх" людей у відомствах.

"У підсумку фонд продає тільки те, що нікому не потрібно, багато об'єктів виставляються на торги по десять(!) разів, за мінімальну вартість і просто тому, що утримувати їх іще дорожче", - йдеться в статті.

На думку автора, тільки спрощення процедури передачі активів у ФДМ дозволило б останньому продати хоч що-небудь істотне для бізнесу.

"Якби до нього додалися реалістична оцінка, а до об'єктів "великої" приватизації почали відносити не те, чим пишається країна, а те, що становить реальний інтерес для ринку, продаючи "дрібні" об'єкти за спрощеною процедурою, процес давно зрушив би з мертвої точки", - підсумовує Самаєва.

7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - заявив Гройсман.

У свою чергу голова Фонду державного майна України Ігор Білоус заявив, що не планує йти у відставку через критику в його адресу з боку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.