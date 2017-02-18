У 2016 році 47 тисяч топ-менеджерів в Україні офіційно отримували мінімальні зарплати

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Незважаючи на високий рівень тінізації економіки, з початку року надходження до Пенсійного фонду все ж почали зростати.

Десятки тисяч керівників компаній і фірм офіційно отримують мізерні зарплати

Значна частина заробітних плат в Україні, як і раніше, перебуває в тіні, пише в своїй статті дляЮлія Самаєва. За її словами, в минулому році мінімальну заробітну плату в Україні офіційно отримували 47 тисяч керівників компаній та фірм.

Як вказує Самаєва, Мінсоцполітики вже розглядають детінізацію, як стабільне і гарантоване джерело надходжень, а систему актуалізації – як механізм, який зробить ухилення від сплати внесків до Пенсійного фонду невигідним.

"Але суперечність очевидна: якщо гроші на актуалізацію мають надійти з тіньового сектору, а стимулювати його до цього повинна система актуалізації, то яким чином її запустять? Більш того, розрахунки Мінсоцполітики ґрунтуються на діючих бюджетних показниках ПФ включно з бюджетною дотацією в 145 млрд грн, позбутися якої буде дуже важко, особливо коли знадобиться ще 50 млрд", - йдеться в статті.

Тим не менш, за інформацією джерел у DT.UA у ДФС, обсяги надходжень ЄСВ з 1 січня цього року все-таки почали зростати.

"На даний момент джерело DT.UA у фіскальній службі повідомляє, що станом на 13 лютого 2017-го ЄСВ надійшло 5,2 млрд грн, а станом на 11 лютого 2016-го вдалося зібрати лише 3,3 млрд грн ЄСВ. Тобто попередньо можна говорити про позитивну динаміку", - вказує Самаєва.

Автор, при цьому, вказує, що масштаб тінізації заробітних виплат все ще дуже великий, а мотивація громадян робити внески до фонду залишається невисокою.

"Немає сумнівів, що частина зарплат перебуває в "тіні", — 47 тис. керівників компаній і фірм торік офіційно одержували мінімальні зарплати. Але чи велике бажання бізнесу розлучатися зі схемами й прощатися з оптимізаціями? Десятки тисяч "топ-менеджерів", які одержують мінімалку, — це не тільки масштаб "тіні", але і яскрава ілюстрація бажання громадян платити до Пенсійного фонду та їхньої віри в те, що держава зможе забезпечити їм гідну старість", - підсумовує вона.

Самаєва вказує, що в Раді вже зареєстровано законопроект щодо зниження штрафів за нелегальне працевлаштування з 320 тис грн до 1600, який забезпечує інтереси бізнесу в збитків Пенсійному фонду.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року, разом з мінімальною зарплатою булло також підвищено і мінімальний ЄСВ, який в даний момент становить 704 грн в місяць.

Як пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва, в Кабінеті міністрів хочуть вже дінця нинішнього року отримати за рахунок детінізації зарплат додаткові 40 млрд грн, необхідні для актуалізації пенсійних виплат

Детальніше про проблему актуалізації пенсійних виплат читайте в статті Юлії Самаєвої "(Не)гідна старість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".