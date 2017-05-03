Транзит газу в ЄС зріс на 32%

Добовий режим транспортування газу для європейських споживачів складає 254,3 млн куб м.

Транзит газу в Європу зростає ТАСС

У квітні через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було протранспортованоблакитного палива,за минулорічні показники, повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою

За чотири місяці обсяги транспортування газу територією України в Європу зросли на 23% і склали 30,5 млрд куб м.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту добовий режим транспортування блакитного палива для європейських споживачів складає 254,3 млн куб м.

Транзит виріс незважаючи на недотримання контрактних умов російською стороною.

Станом на 3 травня тиск на російській прикордонній газовимірювальній станції (ГВС) Суджа складає 57,7 атмосфери замість обумовлених контрактом 60,0 атм.

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Напомним, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добивается назначения уволенного экс-главы ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива на должность главы рабочей подгруппы по разработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаза".