Терміни здачі Керченського мосту можуть бути перенесені – Ъ

У Росії немає бажаючих будувати залізничні підходи до мосту.

З'явилися проблеми з пошуком підрядників для будівництва Керченського мосту

Терміни будівництва мосту через Керченську протоку з території Росії в окупований Крим можуть перенести, оскільки вже двічі не вдалося визначити генерального підрядника з будівництва залізничних підходів до мосту, немає заявок.

"Підходи повинні бути побудовані до листопада 2019 року за 16,9 млрд руб., але в галузі вважають, що ціна занижена. Якщо конкурс не відбудеться і в першому кварталі 2017 року, то для здачі проекту в строк потрібні "адміністративні рішення", відзначають аналітики", - пише російське видання "КоммерсантЪ".

Джерела "Ъ" кажуть, що основною проблемою є низька вартість контракту. Глава "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров згоден, що ціна не забезпечує високу маржинальність, проект "надзвичайно відповідальний і складний через високу сейсмічну активність, а виконавець з високою ймовірністю підпаде під санкції". На його думку, якщо підрядника оберуть у першому кварталі 2017 року, то збереження термінів можливо. Але якщо конкурс не відбудеться, будуть потрібні "адміністративні рішення", щоб не допустити зриву запуску залізничного сполучення.

Також, за даними джерела "Ъ", до проекту проявляли інтерес російські бізнесмени Арас Агаларов і Руслан Байсаров.

Загальна вартість Керченського мосту — 228 млрд руб., генпідрядник — ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга. Транспортний перехід через протоку спроектований у вигляді двох паралельних мостів. Відкриття автомобільного руху має відбутися наприкінці 2018 року, залізничного — в 2019 році.

Як повідомлялося, у вересні в ході візиту в Керч в окупованому Криму прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд важко "вишукує" гроші на будівництво Керченського мосту.