Тайвань ввів антидемпінгові мита на листовий прокат з України

Мита введені строком на п'ять років.
При цьому остаточні антидемпінгові мита для України знижені порівняно з попередніми. Так, якщо попередні мита для українських компаній, зокрема Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча і Metinvest International SA, були встановлені в розмірі 26,57% з 22 серпня 2016 року, то остаточні мита складають 17,91%.
Для інших країн і компаній мита встановлені від 4,02% (для компанії POSCO) до 80,50% (для інших південнокорейських компаній, крім Hyundai Steel Company).
Мита вводяться терміном на 5 років.
Нагадаємо, що розслідування було порушено 22 лютого 2016 року. Об'єктом розслідування став вуглецевий товстолистовий прокат гарячекатаний товщиною 6 мм і більше.
Також повідомлялося, що 23 січня цього року Національна тарифна комісія Пакистану ввела антидемпінгові мита на холоднокатаний листовий прокат з Китаю і України строком на п'ять років.
На початку лютого Європейська комісія вирішила не продовжувати чинне з 1999 року антидемпінгове мито на імпорт сталевих канатів походженням з України і Молдови.Інтерфакс-Україна