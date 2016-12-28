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Тарифна ставка першого розряду бюджетників з 1 січня зросте до 1600 грн

28 грудня в 13:30

Ставка першого розряду працівників установ і організацій бюджетної сфери збільшиться на 265 грн.

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Кабмін знову підвищив зарплати бюджетникам
Андрій Товстиженко, DT.UA
Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив підвищення з 1 січня 2017 року першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 1600 грн.

"На ваш розгляд виноситься проект постанови Кабінету міністрів України про оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Мова йде про Єдину тарифну сітку в Україні з 1 січня", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в ході засідання.

Він уточнив, що перший тарифний розряд зросте на 265 грн до 1600 грн.

Наприкінці листопада Кабінет міністрів своєю постановою підвищив з 1 грудня 2016 року ставку працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 150 грн до 1335 грн.

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З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні підвищується до 3200 грн.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги тарифи бюджет
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