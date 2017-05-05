Світовий попит на золото в I кварталі впав на 18%

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Пропозиція золота скоротилася на 12%.

Інтерес до золота спав Юрій Луценко / Facebook

Світовий попит нау січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2016 року впав на 18%, до 1 тис 34,5 т, повідомляється в звіті World Gold Council (WGC).

Зниження пояснюють високою базою порівняння: споживання золота в січні-березні 2016 року було рекордним для першого кварталу.

Приплив золота в ETF (exchange traded funds - біржові інвестиційні фонди) в I кварталі 2017 року склав солідні 109,1 т, що, тим не менш, втричі менше припливу в I кварталі 2016 року. Попит з боку центробанків також скоротився, закупівлі склали 76,3 т, що на 27% менше, ніж я січні-березні 2016 року.

Інвестиції в монети і злитки були "здоровими" - 289,8 т, що на 9% вище рівня I кварталу 2016 року. Попит на ювелірні прикраси і золото для технічних потреб зміцнився, склавши 480,9 т і 78,5 т відповідно. У тому числі в Індії попит на золоті прикраси виріс на 16%, до 92,3 т, в Китаї - скоротився на 2%, до 176,5 т.

Пропозиція на ринку золота скоротилася на 12%, до 1,032 тис т. Видобуток залишився приблизно на рівні минулого року - 764 т. Вторинна переробка впала на 21%, до 283 т. На кінець I кварталу в світі було захеджировано 237 т золота, з початку року цей показник знизився на 15 т, в той час як в I кварталі 2016 року світовий хедж-портфель поповнився на 47,5 т.

Нагадаємо, що за останні п'ять років попит на газ у промисловому сегменті скоротився майже в три рази.