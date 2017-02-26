Світовий банк запропонував Україні монетизувати субсидії для споживачів протягом двох-трьох років

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На думку експертів, у середньостроковій перспективі оптимальним є варіант повної монетизації субсидій для домогосподарств.

Світовий банк презентував "дорожню карту" реформування в Україні системи субсидій Андрій Товстиженко, DT.UA

Експерти Світового банку підготували "дорожню карту" реформування української системи, яка передбачає монетизацію для постачальників з наступного опалювального сезону, а для споживачів – протягом двох-трьох років, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

"Експерти пропонують три варіанти розрахунків за субсидії — шляхом взаємозаліків, прямих розрахунків грошима або комбінацією взаємозаліків і грошових розрахунків. Також є три можливі варіанти надання самих субсидій у грошовій формі, тієї самої монетизації — на поточні рахунки підприємств ЖКГ, на спеціальні рахунки підприємств ЖКГ і напряму одержувачам субсидій, тобто домогосподарствам", - зазначає автор.

Як вказує Самаєва, фахівці проаналізували безліч варіантів монетизації субсидій і прийшли до висновку про те, що в середньостроковій перспективі оптимальним є варіант їх повної монетизації для домогосподарств.

"Саме він дасть змогу сформувати належні комерційні відносини на ринку, сприятиме розвитку конкуренції на рівні роздрібного ринку газу, дозволяючи домогосподарствам вирішувати, як витратити субсидії, і забезпечуючи стимули до енергозбереження", - підкреслює вона.

За словами Самаєвої, реалізувати такий варіант зараз неможливо з цілого ряду причин технічного та фінансового характеру.

"Для цього знадобляться як відповідні ІТ-рішення (процесинговий центр обробки платежів, наприклад), так і достатня ліквідність держбюджету, щоб виплати надходили вчасно, а також забезпечення належної платіжної дисципліни. Чи є ці фактори неподоланними? Звичайно, ні. Але окремі представники Кабміну продовжують наполягати на тому, що монетизація для населення неможлива й навіть монетизація залишків під сумнівом", - підсумовує автор.

Раніше DT.UA писало, що "Ощадбанк" має можливість відкрити 7 млн рахунків, необхідних для монетизації субсидій для населення, а також забезпечити технічну можливість для обліку та контролю виплат.

Детальніше про проблеми діючої в Україні системи субсидій і труднощах їх монетизації читайте в статті Юлії Самаєвої "Гра в монопольку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".