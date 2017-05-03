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Світовий банк виділить 150 мільйонів доларів кредиту українським компаніям

3 травня в 09:15

Кредит призначений для малих і середніх підприємств, які орієнтовані на експорт.

всемирный банк
Світовий банк затвердив кредит українському малому і середньому бізнесу
Світовий банк затвердив рішення про надання українським компаніям кредиту в розмірі 150 мільйонів доларів. Проект фінансової допомоги спрямований на надання кредитів українським малим і середнім компаніям, які орієнтовані на експорт, повідомляється на сайті організації.

Світовий банк відзначив, що Україна має великий підприємницький потенціал і може виробляти хороші конкурентоспроможні товари на експорт. Однак, додають в організації, для таких підприємців залишається багато труднощів, одна з яких – брак фінансування.

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Раніше повідомлялося, що Україна може не отримати 3,65 мільярдів доларів від China Development Bank через чвари між міністерствами та державною компанією "Нафтогаз".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна кредит Світовий банк експорт
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