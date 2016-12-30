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Світовий банк надасть "Нафтогазу" 478 млн євро

30 грудня в 20:40

"Нафтогаз" підписав кредитну угоду на 478,285 млн євро.

Нафтогаз
"Нафтогаз України" підписав кредитну угоду на 478,285 млн євро
Андрій Товстиженко, DT.UA
НАК "Нафтогаз України" підписав кредитну угоду на 478,285 млн євро з Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом фінансування імпорту газу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Остання підпис в цьому році", - написав Коболєв.

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30 листопада Кабмін надав Всесвітнього банку під держгарантію зобов'язання "Нафтогазу", які виникли після надання Міжнародним банком реконструкції та розвитку кредитних гарантій на суму 500 млн доларів для закупівлі газу.

Як пишуть Алла Єрьоменко та Ганна Люта в своєму матеріалі для DT.UA, замість прямих бюджетних дотацій в 2016 році уряд покриває збитки "Нафтогазу" за допомогою немонетізірованних субсидій. До такого висновку автори прийшли, проаналізувавши опубліковану неаудовану звітність НАК за перше півріччя 2016 року

"Єдина відмінність - замість ОВДП, якими раніше держбюджет "підтримував штани" Нафтогазу України", тепер виписують так звані протоколи на розраховану суму субсидій. Ці протоколи обертаються по колу: бюджет-споживачів газу - постачальник газу (облгази) -" Нафтогаз"-бюджет. грошей як таких подібна схема не передбачає ", - констатують Єрьоменко та Люта. 

Автори підкреслюють, що оскільки в "Нафтогазі" збитки попередніх періодів досягають майже 60 млрд грн, то податок на прибуток компанія не буде платити до тих пір, поки не покриє їх.

Більше читайте в статті Алли Єрьоменко та Ганни Лютої "Чернетка фінзвітності" Нафтогазу": лакмусовий папірець або шагренева шкіра?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Економічна правда
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Теги Нафтогаз кредит Коболєв
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