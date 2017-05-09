Світ переходить до економіки даних – The Economist

Такі компанії, як Google, Amazon, Apple, Facebook і Microsoft виглядають нестримними.

Найціннішим ресурсом тепер є не нафта, а дані

Швидко зростаюча індустрія обробки даних стає найбільшимі змінює традиційні підвалини в економіці, бізнесі та політиці. Найціннішим ресурсом тепер є не нафта, а дані.

Огляд впливу інформаційних технологій в різних секторах (від транспорту та енергетики до роздрібної торгівлі і сфери послуг) призводить провідних експертів до висновку, що у світовій економіці відбуваються глибокі структурні зміни, пов'язані стрімко зростаючої цінністю користувальницьких даних і методів їх обробки, пише видання The Economist.

Титани цифрової ери

Останні 100 років нафтовидобуток був найбільш прибутковим підприємством, предметом економічної боротьби і антимонопольного регулювання. Зараз увагу подібного штибу залучають компанії-гіганти, які займаються даними - нафтою цифрової ери. Такі титани, як Аlphabet (материнська компанія Google), Amazon, Apple, Facebook і Microsoft виглядають нестримними. Сьогодні вони є п'ятьма найбільш цінними зареєстрованими компаніями в світі з рекордною ринковою капіталізацією.

Їх прибуток продовжує рости: в першому кварталі 2017 року вони зібрали понад 25 мільярдів доларів чистого прибутку. Amazon збирає половину всіх доларів, витрачених онлайн в Америці. У минулому році Google і Facebook відповідають майже за весь зріст доходів від цифрової реклами в Америці.

Полювання за даними

Facebook і Google спочатку використовували дані, зібрані у користувачів, щоб краще орієнтувати рекламу. В останні роки вони виявили, що дані можуть бути використані в безлічі сервісів із застосуванням штучного інтелекту, так званих "когнітивних" сервісів, найуспішніші з яких будуть генерувати нові джерела доходу. Ці послуги включають в себе перекази, візуальне розпізнавання людей та оцінку чиєїсь особистості шляхом аналізу їх текстів, і все це може бути проданий іншим фірмам для використання у власних продуктах.

Смартфони та Інтернет зробили користувальницькі дані доступними, повсюдними і набагато більш цінними для ринків послуг. Незалежно від того, чи збираєтеся ви бігати, дивитися телевізор або просто сидіти в пробці, практично кожне ваше дію створює цифровий слід - сировина для індустрії даних.

Нові алгоритми економіки

Оскільки пристрою від наручних годин до автомобілів підключаються до Інтернету, обсяг даних швидко зростає: за деякими оцінками, автомобілі з автопілотом будуть генерувати гігабайти даних в секунду.

Між тим методи штучного інтелекту і машинне навчання отримують все більше користі з цих даних. Алгоритми можуть передбачити, коли клієнт готовий зробити покупку, коли двигун реактивного двигуна потребує обслуговування або коли людина знаходиться під загрозою гострого захворювання. Промислові гіганти, такі як General Electric і Siemens, тепер самі виступають у ролі гравців індустрії даних.