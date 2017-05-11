Суд зняв арешт з рахунків дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна"

Компанію пов'язують з російськими бізнесменами.

Монопольному дистриб'ютору сигарет повернуть гроші

Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оптового дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна" (колишня назва "Мегаполіс"), про це йдеться в постанові суду від 5 травня 2017 року.

Згідно з постановою, у квітні поточного року суд заарештував грошові кошти "Тедіса" на рахунках "Приватбанку" і "Райффайзен Банку Аваль", після чого компанія звернулася до суду з клопотанням про скасування відповідного рішення.

"В ході судового засідання слідчий не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту рахунків. Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню", – йдеться в постанові.

Крім того, суд зобов'язав слідчих повернути компанії тютюнові вироби, вилучені при обшуку складів у Сумах та Запоріжжі.

Компанія "Тедіс Україна" сплатила 300 мільйонів гривень штрафу, а у її керівництва зараз проходять обшуки, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За словами генпрокурора, ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії "Тедіс" - громадян РФ.