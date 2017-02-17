Суд заарештував майно ТРЦ "Караван"

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Поліція намагається змусити повернути кредит ВТБ Банку.

Накладено арешт на ТРЦ "Караван". Новое время

бізнесмен

, повідомляють

з посиланням на ухвалу райсуду Києва від 14 лютого.

Голосіївський райсуд Києва наклав арешт на нерухоме майно ТРЦ "Караван" на вулиці Луговій, 12 у Києві, що належить ПрАТ "Лекс Холдинг", кінцевим бенефіціаром якого є

Зазначається, що, крім ТРЦ, заарештовано також торгово-офісна будівля площею 10,5 тис. кв. м за тією самою адресою.

Арешт накладений за клопотанням слідчих Національної поліції в Києві в рамках кримінального провадження щодо нанесення збитків ВТБ Банку.

Повідомляється, що досудове розслідування було відкрито 10 лютого цього року.

Виявилося, що у березні 2013 року ВТБ Банк і ПрАТ "Лекс Холдинг" уклали кредитний договір на 75,81 млн доларів з кінцевим строком повернення заборгованості не пізніше 15 серпня 2016 року. На думку слідства, ПрАТ "Лекс Холдинг" не мало наміру погашати кредит і зробило лише кілька платежів на загальну суму 1,913 млн доларів. Останній платіж був здійснений 24 лютого 2016.

Поліція вважає, що, не бажаючи повертати ВТБ Банку взятий кредит, ПрАТ "Лекс Холдинг" сформувало фіктивну заборгованість перед ТОВ "Центр юридичного обслуговування "Егіда" (Харків) у розмірі 600 тис. грн.

7 вересня 2016 року Госпсуд Києва за позовом цього ж центру юридичного обслуговування "Егіда" відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Лекс Холдинг".

Поліція стверджує, що рішення почати процедуру банкрутства було прийнято, щоб надалі мати можливість зняти обтяження на іпотечне майно з метою відчуження його третім особам, і не повертати борг банку.

Нагадаємо, що у січні Господарський суд Києва заарештував 2,185 мільярда гривень на рахунках НП "Сімер" (Київ), що належить бізнесменові Олександрові Ярославському й має борг перед ВТБ Банком.

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив компанії Rosiland Engineering Limited (Кіпр) придбання через компанію Calverton Establishment Ltd (Британські Віргінські о-ва), яку пов'язують з групою DCH Олександра Ярославського, акцій ПАТ "Харківський тракторний завод".