Суд ЄС призупинив рішення ЄК про доступ "Газпрому" до OPAL - гендиректор PGNiG

Рішення суду прийнято 23 грудня.
Як передає агентство Bloomberg з посиланням на рішення суду прийнято 23 грудня. Очікується, що воно буде опубліковано до кінця року.
Тим часом "Газпром" уже наростив фізичну завантаження OPAL до 86%.
Як повідомлялося раніше, Польща звернулася до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеці газових поставок у Центральну і Східну Європу.
Як наголошується в статті на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", рішення Єврокомісії розширити доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL завдасть значної шкоди не тільки газотранспортним позиціям України, а й стабільності і безпеці газозабезпечення держав Європейського Союзу. Те, що рішення ЄК, за словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "стало шоком для нас", - півбіди. Хоча Україна і втрачає в такому випадку більш 420 млн дол. Щорічно від скорочення транзиту газу по своїй ГТС. Єврокомісія не просто створила прецедент виключення з правил Третього енергопакету, чого "Газпром" послідовно домагався з 2013 р. Рішення Єврокомісії щодо використання трубопроводу-відводу OPAL в інтересах російської газової монополії може стати вінцем (терновим) 18-річного періоду лібералізації європейського ринку газу.
Детальніше читайте в статті Ганни Лути "Обпалені "Газпромом".Интерфакс