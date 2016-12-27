Суд ЄС призупинив рішення ЄК про доступ "Газпрому" до OPAL - гендиректор PGNiG

Рішення суду прийнято 23 грудня.

Суд ЄС призупинив рішення Європейської Комісії про збільшення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL

Суд ЄС призупинив рішення Європейської Комісії про збільшення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL - одному з відведень від "Північного потоку", повідомив гендиректор польської газової компанії PGNiG Петро Возняк.

Як передає агентство Bloomberg з посиланням на рішення суду прийнято 23 грудня. Очікується, що воно буде опубліковано до кінця року.

Тим часом "Газпром" уже наростив фізичну завантаження OPAL до 86%.

Як повідомлялося раніше, Польща звернулася до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеці газових поставок у Центральну і Східну Європу.

Як наголошується в статті на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", рішення Єврокомісії розширити доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL завдасть значної шкоди не тільки газотранспортним позиціям України, а й стабільності і безпеці газозабезпечення держав Європейського Союзу. Те, що рішення ЄК, за словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "стало шоком для нас", - півбіди. Хоча Україна і втрачає в такому випадку більш 420 млн дол. Щорічно від скорочення транзиту газу по своїй ГТС. Єврокомісія не просто створила прецедент виключення з правил Третього енергопакету, чого "Газпром" послідовно домагався з 2013 р. Рішення Єврокомісії щодо використання трубопроводу-відводу OPAL в інтересах російської газової монополії може стати вінцем (терновим) 18-річного періоду лібералізації європейського ринку газу.

Детальніше читайте в статті Ганни Лути "Обпалені "Газпромом".