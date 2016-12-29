Суд відмовився скасувати формулу "Роттердам+"

Застосування формули дозволило ДТЕК Ахметова та державній "Центренерго" продавати вугілля на 15-20% дорожче.

Суд відмовився скасувати дивну методологію формування ціни на вугілля dtek.com

Київський окружний адміністративний суд відмовився задовольнити позов про скасування постанови Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) про запровадження формули "Роттердам+" при формуванні оптової ціни вугілля.

Про це "Економічній правді" повідомив позивач Андрій Герус.

За його словами, суд відхилив шість клопотань про залучення свідків, АМКУ, міністра енергетики. "Йдемо в апеляцію", - підсумував позивач.

Раніше Герус подав позов у Київський окружний адміністративний суд про скасування постанови НКРЕ від 3 березня 2016 року. На думку позивача, методологія "Роттердам +", дає вигідну формулу ціни вугілля, в той час як інші види палива (газ, мазут) не прив'язані до цієї методології.

"Запаси вугілля наприкінці серпня були на 40%-45% нижчі, ніж рік тому, коли ніякого" Роттердам+ "не було. Тобто, "Роттердам+ "введено виключно для додаткової вигоди ("додаткових чайових") деяких виробників електроенергії", - заявив позивач.

У березні 2016 року НКРЭКУ затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою ТЕС продають електроенергію на оптовий ринок з урахуванням ціни на вугілля, яка обчислюється за формулою "вартість вугілля в порту Роттердама (Нідерланди) плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державна "Центренерго", стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче.