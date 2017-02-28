Суд відмовив НБУ скасування арешту нафтобази Курченко

Заставу за стабілізаційним кредитом "Реал-банку" залишили за Нацполіцією.

Суд не віддав Нацбанку нафтобазу Курченко. inforesist.org

Господарський суд Києва відмовив Національному банку скасування арешту нафтобази в Херсоні, що належить бізнесмену Сергію Курченко , яка виступала заставою зі стабілізаційного кредиту, виділеного "Реал-банку", який також належить Курченко, повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника НБУ.

Нагадаємо, що 16 квітня 2014 року Печерський районний суд Києва, як заходи забезпечення, наклав арешт на нерухомість "Всеукраїнського промислового союзу" - нафтобазу в Херсоні.

Спочатку голова НБУ Валерія Гонтарєва попросила скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації. Оскільки Херсонський нафтопереробний комплекс виступав заставним майном по виділеному "Реал-банку" кредиту 800 млн грн.

Після цього Нацбанк з позовом до Національної поліції звернувся в Господарський суд Києва з вимогою скасувати арешт майна.

19 жовтня Госпсуд задовольнив вимогу НБУ і скасував арешт нафтобази.

Однак Нацполіція звернулася в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою, в якій просила скасувати рішення.

17 січня суд задовольнив позов Нацполіції і скасував рішення Госпсуду Києва про скасування арешту нафтобази.

Нагадаємо також, що Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення про арешт чотирьох річкових судів на території Ренійського морського торговельного порту, які повинні були використовуватися в схемі Курченко для вивезення нафтопродуктів за кордон.

4 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Одеська прокуратура спільно з Нацполіціей вийшла на вирішальний етап у розслідуванні однієї з найбільших афер Курченко, з допомогою якої він здійснив фіктивний транзит 800 тис. тонн пального. Були затримані одеські митники, які дали свідчення про схеми розкрадання 1,2 млрд грн. з держбюджету.