Підприємству Фірташа заборонили розробку найбільшого титанового родовища в світі

Спецдозвіл на Стремигородське родовище дійсний до 2032 року.

Суд унеможливив роботу Фірташа на Стремигородському родовищі. Персональний сайт Дмитра Фірташа

скасував розпорядження голови Коростенської РДА (Житомирська область) про затвердження детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища. Про це йдеться уЖитомирського окружного адміністративного суду.

Відповідно до матеріалів суду, в жовтні 2013 року голова Коростенської РДА надав дозвіл ТОВ "Валки-Ільменіт" на розробку детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища за межами населених пунктів Меленівської, Хотинівської, Стремигородської, Новаківської сільських рад Коростенського району. Спочатку замовником розроблення детального плану родовища було "Валки-Ільменіт", але через рік ця функція перейшла до Коростенської РДА.

В травні 2015 році голова Коростенської РДА своїм розпорядженням затвердив детальний план територій.

В кінці 2016 року прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати розпорядження Коростенської РДА. Оскільки при його затвердженні не було враховано план забудови району від 1982 року, в межі родовища увійшли сільгоспземлі, змінити цільове призначення яких забороняє мораторій. Крім того, затвердження плану відбулося без громадських слухань у всіх населених пунктах, що входять до території родовища.

Суд відхилив всі аргументи прокуратури, крім останнього.

ТОВ "Вальки Ільменіт" зареєстроване на кіпрську компанію Diago enterprises limited та Ukrainian Chemical Products, бенефіціаром якої э Дмитро Фірташ.

"Валки-Ільменіт" входить до титанового бізнесу Group DF, і займається видобутком і збагаченням титановмістних руд. Підприємство володіє спецдозволом на видобуток апатит-ільменітових руд Стремигородського родовища до 2032 року. Це родовище із прогнозними запасами 1,2 млрд тон руди є одним з найбільших у світі.

Нагадаємо, що суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію в США.

Як відомо, Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

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21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії. При цьому австрійський адвокат українського олігарха повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.