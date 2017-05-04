Суд призупинив дію тарифів на вхід в ГТС для газовидобувників

Депутати вимагають скасування абонплати.

Дію абонплати на газ для газовидобувників тимчасово призупинено Agencja Gazeta

Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг №348 від 28 березня, якою регулятор у тому числі встановив тарифи на вхід в газотранспортну систему для газодобувних компаній у розмірі 296,8 гривень / тис. куб. м на добу. Про це йдеться в постанові суду від 27 квітня, передають " Українські Новини".

Суд прийняв таке рішення як захід забезпечення позову депутата Верховної Ради Віктора Вовка. Він через суд намагається домогтися скасування цих тарифів.

Слухання справи по суті призначено на 29 травня.

Вовк вважає, що 10 квітня, скасовуючи рішення про введення абонентської плати для споживачів (тарифи за розподіл природного газу як плату за приєднання), НКРЕКУ неправомірно не скасував тарифи і на вхід в ГТС.

"При голосуванні мова йшла про скасування в цілому постанови НКРЕКУ, про це неодноразово в ході засідання зазначав голова НКРЕКУ Дмитро Вовк і (це) було зазначено в протоколі №35 засідання комісії, яке проводилось у формі відкритого слухання від 10 квітня 2017", - мотивує свій позов депутат.

Нагадаємо, НКРЕКУ скасувала своє рішення про введення абонплати за розподіл газу.

Раніше НКРЕКП ввела в дію з квітня абонентську плату за розподіл газу. Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 28 березня.

В тарифи на розподіл газу закладені витрати "Укртрансгазу" на транспортування газу магістральними газопроводами до газорозподільчих систем.

Як випливає з повідомлення, абонплата на розподіл для найбільш поширеного типу лічильника (G4, 54% від загальної кількості абонентів і близько 80% від загального споживання по країні) складе близько 92 грн/місяць.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко заявив про неприпустимість введення абонплати за газ для населення і затребував від Кабінету міністрів і НКРЕКП, призупинити дію відповідного рішення.